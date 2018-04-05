Работа торгового центра, кинотеатра и трех игровых комнат приостановлена в Ульяновске из-за нарушений противопожарных норм

05.04.18 11:11

© РИА Новости. Александр Кондратюк

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуроры Ульяновской области проверили более 350 объектов массового пребывания людей и в 300 нашли нарушения правил пожарной безопасности.

На сайте облпрокуратуры сообщается в четверг, что в регионе проверялись торговые комплексы, досуговые детские организации, объекты культуры, спорта, социальные учреждения с круглосуточным пребыванием граждан.

"Установлены многочисленные факты отсутствия установок пожарной сигнализации, блокировки запоров на дверях эвакуационных выходов, отсутствие необходимого количества огнетушителей, прокладки горючих кабель-проводов электропроводки и воздуховодов на подвесных потолках, неисправности систем автоматических систем пожаротушения и противодымной защиты, хранения под лестничными маршами горючих материалов ", - говорится в сообщении.

По результатам проверок возбуждены 128 дел об административных правонарушениях, направлены в суды 19 исков о приостановлении деятельности субъектов, внесены 58 представлений.

Кроме того, приостановлена работа ТРЦ "Альянс", кинотеатра "Луна" и располагающегося там пространства для проведения квестов, а также лазертага и двух детских площадок в ТЦ "Пушкаревское кольцо". В пресс-службе прокуратуры региона агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что работа объектов приостановлена из-за нарушений противопожарных норм.

"По результатам проведенной проверки всех объектов региона прокуратура направит в следственные органы материалы для возбуждения уголовных дел по ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сказал собеседник агентства.