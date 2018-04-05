СКР возбудил уголовное дело в отношении органов опеки в Екатеринбурге, которые подозревают в нарушениях при передаче детей в приемные семьи

05.04.18 11:18

© РИА Новости. Владимир Песня

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о возможных махинациях со стороны сотрудников органов опеки с деньгами и недвижимостью детей-сирот, а также нарушениях при передаче их в приемные семьи.

Пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области сообщает, что, по данным ведомства, дело по ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) возбуждено для того, чтобы более тщательно и всесторонне выяснить обстоятельства, изложенные в публикации СМИ.

В том числе будут проверяться сведения о возможных фактах обналичивания денег детей-сирот, о продаже их недвижимости и о возможных злоупотреблениях сотрудников органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района Екатеринбурга при передаче детей-сирот в приемную семью, говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники территориального органа опеки и отделения N1 ГКУЗС "Специализированный дом ребенка" допрашиваются в качестве свидетелей. Устанавливаются пострадавшие от действий должностных лиц. Выясняется, поступали ли ранее обращения граждан по подобным фактам. Изучаются должностные документы о работе территориального органа опеки и отделения N1 ГКУЗС "Специализированный дом ребенка".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, жалоб на действия органов опеки в аппарат омбудсмена не поступало.

"Никаких жалоб со стороны граждан по факту "торговли детьми" у нас не было. Да проблемы возникают, потому что это система человеческих отношений и просто она никогда не проходит. Я имею в виду передачу ребенка в семью. Есть претензии иногда у граждан к органам опеки и попечительства, но они сводятся, как правило, к системе подготовки документов, системе прохождения школы приемных родителей", - сказал И.Мороков.

По его словам, информации о системных нарушения имущественных прав детей органами опеки и попечительства в аппарат уполномоченного также не поступало.

"Написано, что "жонглирование" квартирами и деньгами, которые остаются на счетах у детей. Там контроль достаточно серьезный. Я не исключаю, что может какие-то случаи могли быть, но это не система точно", - пояснил И.Мороков.

В публикации СМИ говорится о том, что в Екатеринбурге органы опеки организовали "торговлю" детьми-сиротами и снимали деньги с их счетов.