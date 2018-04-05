Короткое замыкание могло стать причиной крупного пожара в магазине игрушек в Тюмени

05.04.18 11:21

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Пожарные дознаватели рассматривают все возможные версии пожара, который произошел в ночь на четверг в магазине игрушек "RichFamily" в Тюмени, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Рассматриваются все версии, но основные две - короткое замыкание или занесение открытого источника огня", - сказал сотрудник пресс-службы.

Между тем, в пресс-службе облпрокуратуры агентству сообщили, что на 12 апреля в этом магазине должны были провести проверку соблюдения пожарной безопасности сотрудники МЧС и прокуратуры.

Проверка была назначена в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

Ранее сообщалось, что пожар в магазин игрушек "RichFamily" произошел в ночь на четверг. Площадь возгорания составила 3 тыс. квадратных метров. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Пожарные почти четыре часа боролись с огнем.