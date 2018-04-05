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05.04.18 11:25
Власти Кемерово опровергают выброс игрушек со стихийного мемориала у ТЦ "Зимняя Вишня"
"В интернете появились снимки мусорных контейнеров с игрушками и фотографиями с надписью "Кемерово, помним", якобы расположенные в Кемерове. Эти снимки не соответствуют действительности. С первых дней появления стихийного мемориала жертвам пожара у ТЦ "Зимняя вишня" администрация города взяла под контроль его охрану и содержание", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, памятное место круглосуточно охраняется полицией, службами благоустройства, волонтерами и сотрудниками кемеровской епархии. Для поддержания порядка и соблюдения безопасности проводится уборка территории и увядших цветов.
В пресс-службе мэрии агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что на данный момент не решено, как именно поступят с мягкими игрушками.
"Возможно, что они будут переданы в детские дома или церкви, но пока окончательное решение не принято, мы поддерживаем в сохранности то, что есть на этом месте сейчас", - сказал представитель пресс-службы.
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