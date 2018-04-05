Власти Кемерово опровергают выброс игрушек со стихийного мемориала у ТЦ "Зимняя Вишня"

05.04.18 11:25

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Появившиеся в социальных сетях фотографии с мусорными баками, в которых выброшены игрушки, цветы и таблички с надписью "Кемерово, помним", были сделаны не в Кемерово, сообщает пресс-служба мэрии в четверг.

"В интернете появились снимки мусорных контейнеров с игрушками и фотографиями с надписью "Кемерово, помним", якобы расположенные в Кемерове. Эти снимки не соответствуют действительности. С первых дней появления стихийного мемориала жертвам пожара у ТЦ "Зимняя вишня" администрация города взяла под контроль его охрану и содержание", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, памятное место круглосуточно охраняется полицией, службами благоустройства, волонтерами и сотрудниками кемеровской епархии. Для поддержания порядка и соблюдения безопасности проводится уборка территории и увядших цветов.

В пресс-службе мэрии агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что на данный момент не решено, как именно поступят с мягкими игрушками.

"Возможно, что они будут переданы в детские дома или церкви, но пока окончательное решение не принято, мы поддерживаем в сохранности то, что есть на этом месте сейчас", - сказал представитель пресс-службы.