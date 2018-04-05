Власти Подмосковья профинансируют строительство подъездов к мусоросжигательным заводам и полигонам ТБО

05.04.18 11:39

© РИА Новости. Максим Блинов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Дополнительные средства будут выделены из бюджета Московской области в текущем году на строительство подъездов к полигонам твердых бытовых отходов и мусоросжигательным заводам, сообщил министр экономики и финансов региона Михаил Ан.

"В части дорожного фонда: 32,6 млрд руб. направляется на строительство и реконструкцию новых дорог. 20 новых дорог будет построено, в том числе - подъезды к планируемым мусоросжигательным заводам и полигонам в муниципалитетах", - сказал М.Ан на заседании Мособлдумы.

Областной парламент в четверг принял изменения в бюджет на текущий год. Документ предусматривает увеличение расходов на 59,8 млрд руб., таким образом они составят 573,5 млрд руб.