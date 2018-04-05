МЧС и прокуратура проверили почти половину российских ТЦ

05.04.18 12:08

© РИА Новости. Александр Кондратюк

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники прокуратуры и МЧС России проверили состояние пожарной безопасности в более 5,5 тыс. торговых центров России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства в четверг.

"Специалисты МЧС совместно с прокуратурой провели комплексные проверки пожарной безопасности в более чем 5,5 тыс. объектов с массовым пребыванием людей и объектов массовой торговли. Это составляет 38% от общего количества запланированных к проверке объектов, которых насчитывается более 14,5 тыс.", - сказали в ведомстве.

Все объекты будут проверены до конца апреля. Самыми типичными нарушениями во время проверок стали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами и просроченные огнетушители.

"Ввиду того, что торговый центр - это совокупность помещений различного функционального назначения, в соответствии с техническим регламентом и в связи с отсутствием требований пожарной безопасности этих помещений в едином объеме торгового центра необходимо разрабатывать специальные технические условия, что в большинстве своем не соблюдается", - подчеркнули в МЧС.