Режим ЧС введен в Калачеевском районе Воронежской области из-за паводка

05.04.18 12:16

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В Калачеевском районе Воронежской области в связи с резким подъемом воды в реке и обильным таянием снега введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По состоянию на 9:00 четверга на территории района подтоплено 393 придворовые территории и 87 частных домов. Из этих домов было эвакуированы 43 человека, один человек находится в пункте временного размещения.

"В 9:00 в районе постановлением администрации Калачеевского района объявлен режим ЧС, Главное управление и подчиненные подразделения также приведены в режим ЧС. Для наращивания группировки РСЧС на место направлены дополнительные силы от МЧС России - 75 человек и 13 единиц техники, в том числе подвижный пункт управления", - говорится в сообщении.

Накануне в район была направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России в составе 10 единиц техники и 37 человек личного состава. Всего группировка МЧС России составляет 112 человек и 23 единицы техники.

В районе приняты все необходимые противопаводковые меры, проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также мероприятия по жизнеобеспечению населения, отмечается в сообщении.