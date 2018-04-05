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05.04.18 12:16
Режим ЧС введен в Калачеевском районе Воронежской области из-за паводка
По состоянию на 9:00 четверга на территории района подтоплено 393 придворовые территории и 87 частных домов. Из этих домов было эвакуированы 43 человека, один человек находится в пункте временного размещения.
"В 9:00 в районе постановлением администрации Калачеевского района объявлен режим ЧС, Главное управление и подчиненные подразделения также приведены в режим ЧС. Для наращивания группировки РСЧС на место направлены дополнительные силы от МЧС России - 75 человек и 13 единиц техники, в том числе подвижный пункт управления", - говорится в сообщении.
Накануне в район была направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России в составе 10 единиц техники и 37 человек личного состава. Всего группировка МЧС России составляет 112 человек и 23 единицы техники.
В районе приняты все необходимые противопаводковые меры, проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также мероприятия по жизнеобеспечению населения, отмечается в сообщении.
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