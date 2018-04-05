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05.04.18 12:19

Более 60 млрд рублей до 2021 года будет направлено на меры соцподдержки в Прикамье

© РИА Новости. Михаил Мордасов
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Пермского края планируют направить свыше 60 млрд рублей в ближайшие три года на социальную поддержку семей с детьми, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации губернатора в четверг.

В прошлом году в бюджете края было предусмотрено 19,5 млрд рублей на оказание мер социальной поддержки населению. Также в прошлом году принято решение по строительству геронтологического центра и современного детского реабилитационного центра. Вопрос строительства детского реабилитационного центра является одной из основных задач текущего года, отмечает пресс-служба.

С учетом индексации всех социальных пособий трехлетний бюджет предусматривает более 60 млрд рублей на социальную поддержку жителей региона. Из них 32,5 млрд рублей - на поддержку старшего поколения, 27,6 млрд рублей - на поддержку семьи и детства и около 1 млрд на формирование доступной среды и реабилитацию инвалидов.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, социальная поддержка в крае основывается на принципах адресности и нуждаемости.

"Принципиально важный критерий, который мы стали использовать при оказании поддержки, - это адресный подход. Наша задача не раздать всем денег по чуть-чуть, а направлять средства действительно тем, кто нуждается в этой помощи, и эту помощь оказывать своевременно и эффективно. Для этого мы оказываем как системные, так и локальные меры поддержки", - цитирует пресс-служба главу региону.

В качестве примера губернатор привел введение компенсации расходов за подключение домов к газу.

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