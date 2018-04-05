РФ выполнит все обязательства в случае проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге - Медведев

05.04.18 12:24

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона гарантирует выполнение всех своих обязательств в случае избрания Екатеринбурга местом проведения Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025".

"Мы в эту воду уже входим уже не в первый раз. Первый заход уже был. По сравнению с предыдущей заявочной компанией, надеюсь, что наши коллеги хорошо поработали. Досье Екатеринбурга претерпело изменения. (..) Надеюсь, что мои коллеги и господин Дворкович, который отвечает за этот проект, все возможности сумели продемонстрировать", - сказал Д.Медведев на встрече с руководством инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

Он добавил, что, по сравнению с прошлым вариантом, в новой версии проекта содержатся другие характеристики площадки и появились дополнительные возможности в рамках проведения мероприятия.

"От имени правительства РФ хочу сказать, что все те обязательства, которые по правилам возлагаются на принимающую сторону, мы, естественно, не только подтверждаем, но и гарантируем, о чем я подписал необходимые документы", - сказал Д.Медведев.

Со своей стороны, председатель исполкома Международного бюро выставок Чхве Чжэ Чхоль отметил, что инспекционная комиссия видит положительные результаты в рамках проработки заявки Екатеринбурга.

"Мы представим информацию комитету, который проведёт своё заседание 4 мая. Затем доклад исполнительного комитета будет представлен Генеральной ассамблее, встреча которой намечается 4 июня, на одобрение будет представлено это досье. Итоговое голосование пройдёт в ноябре, на Генеральной ассамблее. Поэтому на данный момент мы рады заверить вас в нашей политической поддержке", - сказал Чхве Чжэ Чхоль.