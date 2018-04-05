Кремль не знает о планах Белого дома ввести санкции против ряда крупных российских бизнесменов - Песков

05.04.18 12:43

© РИА Новости. Сергей Пятаков

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В Кремле не располагают официальным подтверждением информации о том, что до конца текущей недели Вашингтон может ввести санкции против ряда крупных российских предпринимателей, призывают дождаться реальных шагов Белого дома.

"Новостные поводы, которые вы упомянули, достаточно обильно фигурируют в СМИ, в том числе, и в первую очередь, в англо-саксонских, но никаких официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "ситуация в целом достаточно непростая, она очень напряженная".

"Поэтому руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем. И не можем основывать какие-то свои оценки или комментарии на сообщениях. Дождемся или событий, или официальных заявлений", - сказал Д.Песков.

В то же время, по данным телеканала Fox News, который ссылается на высокопоставленного чиновника Белого дома, администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции против российских олигархов в ответ на предполагаемое вмешательство в президентские выборы и в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

По его словам, "санкции будут объявлены к концу этой недели".

Чиновник не сообщил, сколько именно российских бизнесменов могут попасть под американские санкции.