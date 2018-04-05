Россельхознадзор уничтожил 160 тыс. поступивших в Крым из Италии больных саженцев винограда

05.04.18 12:58

Фото пресс-службы регионального управления Россельхознадзора

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления Россельхознадзора по республике Крым и Севастополю и Крымской таможни уничтожили партию саженцев винограда, зараженную бактериальным увяданием, которая поступила на полуостров из Италии, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"Зараженной карантинным объектом - бактериальное увядание винограда - оказалась партия саженцев винограда в количестве 160 тыс. штук, поступившая из итальянского питомника Vivai Cooperativi Rauscedo в адрес ООО "Наш Крым", - говорится в пресс-релизе.

"Уничтожение опасных товаров произведено методом сжигания", - отмечает ведомство.

На сайте итальянского питомника говорится, что компания выпускает ежегодно более 80 млн привитых кормовых лоз. В кооперативе состоят 250 членов.

Vivai Cooperativi Rauscedo, находящийся под контролем его руководящих органов, объединяет более 1,2 тыс. га питомников, еще 1,5 тыс. га находятся у партнеров кооператива.