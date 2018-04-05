Иркутская область расселила 95% аварийного жилья, в новые дома переехали более 30 тыс. человек

05.04.18 13:08

© РИА Новости. Антон Денисов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В Иркутской области по данным на начало апреля расселено 95% жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года и подлежащего ликвидации в рамках исполнения 600-го Указа президента РФ, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Всего на 1 января 29012 года в регионе было признано аварийным 550,4 тыс. кв. метров, к настоящему времени расселено 520, 54 тыс. "квадратов".

"Переселено 30,9 тыс. граждан. Еще 1,7 тыс. продолжают проживать в не расселенном фонде в 29,9 тыс. кв. метров. Большая часть объема приходится на город Братск, где не достроены девять многоквартирных домов ООО "СтройСпецГрупп". В отношении подрядчика ведутся следственные действия", - говорится в сообщении.

В новые дома также не переехали 55 из 111 семей в поселке Магистральный (Казачинско-Ленский район), 33 семьи - в Бодайбинском районе, 102 семьи - в городе Усть-Кут.

"В последнем муниципалитете все дома построены, есть ряд замечаний Стройнадзора, которые местные власти и застройщики обещают устранить в ближайшие месяцы", - уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы, в четверг ситуация рассматривалась на заседании оперативного штаба по ликвидации аварийного жилищного фонда в областном правительстве.

"Мы не можем ждать окончания всех процессуальных действий. Необходимо как можно раньше выходить на площадки и завершать строительство. Для этого администрации Братска надо определить объемы, которые необходимо достроить, и подготовить предложения по скорейшей передаче данных объектов в муниципальную собственность", - цитирует пресс-служба председателя облправительства Руслана Болотова.

Он подчеркнул, что строительный процесс на площадках, где возводится жилье взамен аварийного, должен начаться сразу, как позволят погодные условия.

"Мы обязаны в этот строительный сезон закрыть все вопросы, которые связаны с исполнением 600-го Указа президента ("О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", был подписан 7 мая 2012 года - ИФ). С 2019 года в стране начинается новая программа по расселению аварийного жилого фонда", - напомнил председатель облправительства.

Он также сообщил, что в ближайшее время планирует вместе со стройнадзором и прокуратурой посетить Братск для оценки ситуации на месте.

Как сообщалось ранее, федеральная программа по расселению ветхого и аварийного жилья завершила действие 1 сентября 2017 года. Власти Иркутской области просили ее продлить, так как, в частности, Братск - второй по величине город в регионе - не успел завершить все работы - график был сорван подрядчиками.

Сообщалось также, что Братск планирует завершить расселение к концу декабря 2018 года.