Путин заявил о "картелизации" конкурентных сфер российской экономики

05.04.18 14:02

© РИА Новости. Алексей Никольский

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В российской экономике наблюдается процесс "картелизации" наиболее конкурентных областей, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Особо отмечу, что государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес. Фактически вытесняют его с рынков, монополизируя эти рынки", - сказал В.Путин на заседании Госсовета, посвящённом развитию конкуренции.

"Как следствие, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрывается предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела", - продолжил глава государства.

Российский лидер также считает, что протекция, которую бездумно обеспечивают местным компаниям региональные власти, недопустима.

"Я хочу, чтобы вы сейчас ко мне все повернулись и услышали - местный производитель это значит российский, не какой-то квасной", - сказал В.Путин.

"Это чрезвычайно важно, а мы наблюдаем такой региональный протекционизм даже у тех регионов которые у нас в передовиках находятся, которые показывают хорошие результаты развития. Это абсолютно недопустимо", - заявил глава государства.

По его словам "мотивы таких действий понятны, регионы стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынке".

"Согласен с тем, что можно и нужно использовать региональные преференции для поддержки бизнеса, а значит для повышения занятости и доходов жителей, для пополнения бюджета. Однако одно дело, когда льготы равно доступны всем, и совсем другое, когда создается намеренное дискриминационное ограничение для предпринимателей из других регионов или вводятся запреты на ввоз товаров", - сказал В.Путин.

Он отметил, что это прямо противоречит принципу единства экономического пространства страны. "Подобные тепличные условиях для "своих" коверкают конкурентную среду. Получив искусственные преимущества, такие компании в долгосрочном плане безусловно будут терять свою эффективность", - сказал президент.