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05.04.18 15:17

ЦБ может получить право "беспрепятственного доступа" в помещения юрлиц в рамках борьбы с инсайдом

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ предлагает наделить Центробанк полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц с целью проверки соблюдения закона об инсайдерской информации.

Соответствующие предложения были направлены правительством РФ в Госдуму в рамках подготовки ко второму чтению поправок в закон об инсайдерской информации.

Как говорится в документах, имеющихся в распоряжении "Интерфакса", правительство РФ предлагает дополнить статью 14 (Полномочия Банка России) ФЗ 224 "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации" новым пунктом. По нему, сотрудники ЦБ в рамках своих полномочий и при предъявлении служебных удостоверений "имеют право беспрепятственного доступа" в помещения юридических лиц, органов и организаций, с правом доступа к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации.

ЦБ, согласно поправкам, вправе требовать от юридических и физических лиц и организаций в ходе такой проверки выдачи документов (акты, справки, договора, корреспонденция) и сведений, даже если они составляют коммерческую, служебную, банковскую тайну. Исключение - гостайна и налоговая тайна.

Перечень лиц, подлежащих выездной проверке ЦБ, предлагается дополнить иностранными организациями, которые не являются юридическими лицами, а также включить в него иностранных граждан. Под проверки ЦБ, с получением беспрепятственного доступа к помещениям и компьютерам, также могут попасть федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющие право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты.

В проекте поправок оговаривается, что ЦБ не сможет получить доступ в помещения органов, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.

Согласно действующему законодательству, ЦБ может только запрашивать документацию у организаций в рамках борьбы с незаконным распространением инсайдерской информации.

"Высокая степень общественной опасности манипулирования рынком, латентность (скрытность) таких преступлений, совершаемых "профессионалами" финансового рынка, требуют внесения соответствующих изменений в части предоставления Банка России дополнительных возможностей для сбора доказательств", - говорится в разъяснительном письме к документу. "Широкое использование электронно-вычислительных средств при осуществлении биржевых торгов обуславливают необходимость расширения способов получения Банком России информации и документов при проведении проверок - самостоятельного копирования оригиналов документов и компьютерной информации в целях избежания сознательного искажения, скрытия и/или уничтожения информации", - добавляют авторы поправок.

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