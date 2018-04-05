Законопроект о приравнивании ряда административных штрафов в Севастополе к аналогичным штрафам в Москве и Петербурге прошел в Думе первое чтение

05.04.18 15:33

© РИА Новости. Григорий Сысоев

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении административных штрафов за нарушение правил дорожного движения и миграционного законодательства для города федерального значения Севастополь.

В настоящее время повышенные штрафы по ряду статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрены для городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург. После вхождения Севастополя в состав РФ в статусе города федерального значения было принято решение отложить срок приравнивания ряда административных штрафов в Севастополе к размеру таких штрафов в Москве и Петербурге.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что штрафы повысятся по ряду статей КоАП в области дорожного движения (статьи 12.16, 12.17, 12.19, 12.28 КоАП), защиты государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ (статьи 18.8, 18.10, 18.15, 18.16 КоАП), порядка управления (статьи 19.15, 19.15.1, 19.15.2, 19.27 КоАП), рассмотрения жалоб, протестов на вступившие в законную силу постановления по делу об административном правонарушении (статья 30.13 КоАП).

Например, в настоящее время парковка автомобиля на тротуаре по всей территории России наказывается штрафом в размере 1 тысячи рублей, а в городах федерального значения Москве или Санкт-Петербурге - в размере 3 тысяч рублей. После принятия законопроекта штраф за парковку на тротуаре в Севастополе вырастет с 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

В сфере миграционного законодательства, например, в настоящее время предусмотрен штраф за нарушение иностранцем правил въезда или проживаня в РФ на территории всей страны наказывается штрафом в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, а на территории Москвы и Петербурга - от 5 тысяч до 7 тысяч рублей. Такие же повышенные штрафы предлагается распространить и на Севастополь.

В пояснительной записке отмечается, что это очередной шаг по интеграции Севастополя в правовое пространство РФ.