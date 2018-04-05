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Концерты Пасхального фестиваля Гергиева пройдут почти в 30 российских городах

© РИА Новости.Михаил Климентьев
5 апреля. Interfax-Russia.ru - С 8 апреля по 9 мая этого года в 17-й раз пройдет Московский Пасхальный фестиваль, который организует всемирно известный дирижер Валерий Гергиев.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Москвы, министерства культуры РФ и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По традиции Фестиваль представит четыре программы: симфоническую, хоровую, камерную и звонильную.

8 апреля, в День Светлой Пасхи, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением В.Гергиева дважды выступит в Москве. Первый концерт начнется в 12:00 в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Совместно с Московской филармонией будет осуществлена прямая трансляция этого выступления для Дальнего Востока и других регионов России. А вечером в Большом зале Московской консерватории состоится торжественное открытие фестиваля.

Затем коллектив отправится в один из самых масштабных гастрольных туров за всю историю Пасхального фестиваля, сообщает пресс-служба Мариинского театра. Музыканты Симфонического оркестра и В.Гергиев планируют преодолеть более 20 тысяч километров пути и охватить своими выступлениями почти 30 городов России: Москву, Воронеж, Владикавказ, Волгоград, Саратов, Казань, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Томск, Кемерово, Омск, Сургут, Екатеринбург, Набережные Челны, Альметьевск, Киров (впервые), Ярославль, Череповец, Вологду, Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Смоленск, Брянск, Белгород, Орел...

В фестивале примут участие солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра, "Страдивари-ансамбль" Мариинского театра, Брасс-ансамбль Мариинского театра, а также пианисты Денис Мацуев, Бехзод Абдураимов, Иван Бессонов, Илья Рашковский, скрипачи Кристоф Барати, Эрик Зильбергер, Лоренц Настурика-Гершовичи, Павел Милюков, виолончелисты Нарек Ахназарян, Александр Рамм, Александр Бузлов, вокалисты Юлия Лежнева и участники Программы Аткинс - Айгуль Хисматуллина, сопрано (Владивосток), Ангелина Ахмедова, сопрано (Ташкент, Узбекистан), Владислав Куприянов, баритон (Самара), Анна Мурадян, сопрано (Санкт-Петербург), Екатерина Санникова, сопрано (Санкт-Петербург), Анастасия Щеголева, сопрано (Москва), и многие другие. Южнокорейский пианист Сон Чжин Чо выступит на фестивале дважды - в Москве и Санкт-Петербурге (1 и 2 мая).

К симфонической программе присоединится Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке: 11 апреля там выступят солисты, хор и Симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра сводный хор Приморской митрополии (регент - Людмила Макаренко), а 21 апреля - Симфонический оркестр и хор Приморской сцены Мариинского театра.

Пасхальный фестиваль традиционно пройдет в детских домах и интернатах, в домах инвалидов и ветеранов. Его кульминацией станет традиционный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением В.Гергиева на Поклонной горе в Москве 9 мая - в День Победы.

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