Пятилетняя девочка госпитализирована после падения снега с крыши детсада в Ульяновске

05.04.18 16:36

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку по факту получения травмы воспитанницей детского сада N 141 в результате падения на нее снега с крыши.

На сайте облпрокуратуры сообщается, что инцидент произошел в четверг.

"В учреждение здравоохранения доставлена воспитанница детсада "Искорка". Установлено, что причиной трагедии стал сход на ребенка с кровли снежно-ледяной массы", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства администрацией детсада об охране жизни и здоровья малолетних.

В пресс-службе облпрокуратуры агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что девочка получила тяжелую травму головы.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, уточнил агентству, что пострадавшему ребенку пять лет.

С начала текущей недели это второй случай схода снега с крыши на детей в Ульяновской области.

4 апреля десятилетняя школьница была госпитализирована после падения снежной наледи с крыши жилого дома в поселке Октябрьский Радищевского района. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении управляющей компании - ООО "Комстройсервис", "руководство которого своевременно не организовало проведение работ по очистке кровли от снега".