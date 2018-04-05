Штормовое предупреждение в связи с ожидаемым повышением уровня воды в притоках рек объявлено в Волгоградской области

05.04.18 16:58

© РИА Новости. Сергей Паршуков

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Повышение уровня воды в притоках рек Хопра и Медведицы до неблагоприятных и опасных отметок прогнозируется в Волгоградской области, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

"По сообщению Волгоградского ЦГМС, 6-8 апреля продолжится повышение уровней воды в притоках Хопра и Медведицы в северных, северо-западных районах Волгоградской области с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение", - сказал Д.Уланов.

Он отметил, что наиболее сложная обстановка может сложиться в станице Преображенской Киквидзенского района, где протекает река Бузулук. Там уровень воды сохранится в пределах и выше опасной отметки.

По прогнозам синоптиков, разлив малых рек спровоцирует интенсивное снеготаяние из-за потепления. Талые воды также могут стать причиной подтоплений пониженных участков местности.

"Активное снеготаяние, кроме того, может стать причиной затора в реках в связи с тем, что талые воды несут много растительного мусора из оврагов", - добавил Д.Уланов.

Ранее сообщалось, что в среду в связи с паводком на территории всей Волгоградской области введен режим ЧС.

По состоянию на 8:00 мск четверга в зоне паводка находятся Фроловский городской округ, город Михайловка, Еланский, Кумылженский и Киквидзенский районы. Всего в настоящее время частично подтопленными остаются 27 населенных пунктов - 2655 придворовых территорий, 789 домовладений, в которых проживает 2221 человек, из них 353 ребенка. В регионе развернуто 16 пунктов временного размещения общей вместимостью 3225 человек, где в настоящее время находятся 39 человек, включая 18 детей. Всего отселено 328 человек, из них 65 детей, большинство из них остаются у родственников.