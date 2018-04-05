Суд оправдал лидера карельского "Мемориала" по делу о педофилии

05.04.18 17:07

© РИА Новости. Андрей Старостин

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Петрозаводский городской суд в четверг оправдал по статьям об изготовлении детской порнографии и статье о развратных действиях главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В четверг судья Марина Носова в закрытом заседании зачитала резолютивную часть приговора.

По словам адвоката Ю.Дмитриева Виктора Ануфриева, суд полностью оправдал Ю.Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка.

При этом суд признал Ю.Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья.

В итоге он получил 3 месяца ограничения свободы.

Ранее прокуратура потребовала для Ю.Дмитриева 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений. Защита настаивала на его полной невиновности и оправдательном приговоре. Ю.Дмитриев свою вину не признал.

В четверг правозащитный совет России выступил с заявлением о несостоятельности обвинения в отношении Ю.Дмитриева. Члены совета считают, что на стадии возбуждения уголовного дела, предварительного следствия и судебного разбирательства был допущен ряд нарушений, среди которых нарушение статьи 165 УПК РФ - незаконное проникновение в жилище, а также возбуждение уголовного дела на основании анонимного заявления (запрещается частью 7 статьи 141.7 УПК РФ).

При этом правозащитники отмечают, что "действия Дмитриева не выходили за рамки нормальной родительской заботы о развитии и здоровье своего ребенка".

Глава карельского "Мемориала" Ю.Дмитриев был арестован в своей квартире в Петрозаводске 13 декабря 2016 года. Следствие обвиняло его в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери в целях изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими.

Ю.Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.