"Поезд Победы" проедет по Крыму с 8 по 14 апреля

05.04.18 17:38

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

5 апреля. Interfax-Russia.ru - "Поезд Победы" будет останавливаться в населенных пунктах Крыма в день их освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, патриотическая акция пройдет с 8 по 14 апреля, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики в четверг.

"К перронам железнодорожных вокзалов прибудет настоящий паровоз "Поезда Победы". Его состав укомплектован платформой, на которой размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен войны, а также крытым вагоном-теплушкой. В теплушке оборудован передвижной музей, экспонаты которого представляют основные события Великой Отечественной Войны", - говорится в пресс-релизе.

Поезд проследует через Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Красногвардейское, Нижнегорский, Советский, Кировское, Керчь, Ленино, Феодосию, Симферополь, Гвардейское, Саки, Евпаторию и Бахчисарай.

На железнодорожных станциях запланированы торжественные собрания и театрализованные представления, посвященные 73-й годовщине освобождения городов и районов Крыма от фашистов.