Беспилотники укажут место взрывных работ на Северной Двине в рамках ледохода

05.04.18 17:45

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Начало ледохода в Архангельской области ожидается 3-5 мая, сообщили специалисты Севгидромета на заседании оперативной группы по координации действий в период ледохода и паводка в четверг.

По прогнозам, вскрытие рек и сам ледоход пройдут на достаточно высоких уровнях воды. К настоящему времени в регионе утвержден график мероприятий по разрушению заторов, первые взрывные работы планируется начать в Холмогорском районе уже 6 апреля.

"Внедряется новая система взрывных работ. По сведениям гидрологов определяются точки проведения закладок. Мы намечаем их с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет работать более эффективно и быстро", - отметил руководитель регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Алексей Уваров.

Особенностью этого ледостава, как отмечают специалисты, является очень мощный морской припай на выходах из рукавов Северной Двины, который может стать препятствием для выхода льда. Чтобы убрать припай, нужны выгонные ветра, которые отнесут массу льда в открытое море.

Ледоколы выйдут на Двину не раньше 20-25 апреля. "Капитан Чадаев" и "Капитан Евдокимов" пройдут по всем рукавам Двины, уделяя особое внимание Маймаксанскому и Никольскому - через них идет основной поток льда.