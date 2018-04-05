Готовы к диалогу: Москва настаивает на участии в расследовании "дела Скрипалей"
  
С двух голов на одну: Екатеринбургом будет управлять "сильный", но назначаемый мэр
   
Приравняли к пиратству: в Крыму пообещали ответить на провокацию с арестом судна "Норд"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
05.04.18 17:45

Беспилотники укажут место взрывных работ на Северной Двине в рамках ледохода

© РИА Новости. Максим Богодвид
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Начало ледохода в Архангельской области ожидается 3-5 мая, сообщили специалисты Севгидромета на заседании оперативной группы по координации действий в период ледохода и паводка в четверг.

По прогнозам, вскрытие рек и сам ледоход пройдут на достаточно высоких уровнях воды. К настоящему времени в регионе утвержден график мероприятий по разрушению заторов, первые взрывные работы планируется начать в Холмогорском районе уже 6 апреля.

"Внедряется новая система взрывных работ. По сведениям гидрологов определяются точки проведения закладок. Мы намечаем их с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет работать более эффективно и быстро", - отметил руководитель регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Алексей Уваров.

Особенностью этого ледостава, как отмечают специалисты, является очень мощный морской припай на выходах из рукавов Северной Двины, который может стать препятствием для выхода льда. Чтобы убрать припай, нужны выгонные ветра, которые отнесут массу льда в открытое море.

Ледоколы выйдут на Двину не раньше 20-25 апреля. "Капитан Чадаев" и "Капитан Евдокимов" пройдут по всем рукавам Двины, уделяя особое внимание Маймаксанскому и Никольскому - через них идет основной поток льда.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.04.18 15:55
Тверской суд Москвы арестовал денежные средства братьев Магомедовых
.
  05.04.18 10:56
Мосбиржу уличили в использовании инсайдерской информации
.
  05.04.18 09:40
Информационный центр НАТО в Москве продолжит работу
.
  05.04.18 09:37
Фронтальные проверки московских ТЦ завершатся в течение 10 дней - Собянин
.
  05.04.18 09:34
Поврежденные в результате уборки снега крыши в Москве будут отремонтированы в ближайшие недели - Собянин
.
  05.04.18 09:31
Весной в Москве высадят 4,5 тыс. деревьев
.
  04.04.18 14:41
Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено в связи с пожаром в ТЦ "Персей"
.
  04.04.18 13:43
Координировать тушение пожара в ТЦ "Персей" будет глава столичного МЧС
.
  04.04.18 11:57
Сезон развода караулов президентского полка открывается в Кремле 14 апреля
.
  04.04.18 09:59
Почти 40 застройщиков Москвы получили с начала года заключения о соответствии долевому законодательству


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket