Запасы снега в горах Хакасии, способные повлиять на осложнение паводка, ниже многолетних значений

06.04.18 08:52

© РИА Новости. Владимир Иванов

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Снегозапасы в горах Хакасии оказались незначительными, однако решающее влияние на развитие паводка окажет то обстоятельство, как быстро они будут таять, сообщает в пятницу пресс-центр правительства региона.

"Специалисты совершили вертолетный облет русла реки Абакан и горной местности в верховьях реки. Гидрологи сделали замеры снега на разных высотах. Визуальный осмотр и предварительные данные замеров показывают, что запасы снега в горах немного ниже средних многолетних значений. (...) Однако решающее слово в паводкоопасный период скажет погода. Уровни воды в реках будут зависеть от того, насколько быстро снег будет таять", - говорится в сообщении.

По данным властей, если дни будут теплые, а ночи - холодные, то весь снег сойдет постепенно, не принеся никакого ущерба. Осложниться обстановка может в случае резкой оттепели с сильными осадками.

В настоящее время все подразделения МЧС в Хакасии находятся в полной готовности к возможному осложнению паводковой обстановки. В районах дежурят оперативные группы. За состоянием реки Абакан ведут постоянный мониторинг более полусотни гидропостов.

Как сообщалось, с 21 марта из-за теплой погоды и интенсивного снеготаяния в Хакасии осложнилась паводковая обстановка. Талые воды подтопили низины, приусадебные участки, жилые дома, участки автодорог и мосты на территориях Абазы, Алтайского, Аскизского, Бейского, Усть-Абаканского и Ширинского районов.

С 28 марта в регионе введен режим ЧС.

В общей сложности в зоне паводка оказалось 23 населенных пунктов.