Мосты, разрушенные паводком, восстанавливают в Алтайском крае

06.04.18 08:55

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 апреля. Interfax-Russia.ru - В трех районах Алтайского края восстанавливают мосты, разрушенные паводком, сообщает в пятницу пресс-центр правительства региона.

"Дорожные службы ведут восстановительные работы на автодорогах и мостах, разрушенных паводком. Так, в Солонешенском районе восстанавливают проезд по мосту через реку Ануй на дороге "К-12 - Елиново - Рыбное". Дорожники монтируют металлические балки пролетного строения. В ближайшее время специалисты начнут работы по устройству мостового полотна из деревянного настила. Движение планируют открыть к 12 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее в Солонешенском районе дорожники в короткие сроки восстановили движение по еще одному мосту через реку Ануй - на автодороге "Быканов Мост - Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай" и через реку Солонешка на автодороге "Алексеевка - Березовка - Солонешное". Оба моста были разрушены паводком 26 марта. Продолжаются восстановительные работы в Краснощековском и Алтайском районах.

24 марта в связи с ухудшением паводковой ситуации в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности, 27 марта - режим ЧС.

Следственные органы зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления.

Ситуация была стабилизирована благодаря пришедшим в регион заморозкам и метелям.