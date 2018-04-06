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06.04.18 09:00
Закон, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга, подписан губернатором
Соответствующий документ опубликован в пятницу в "Областной газете".
Отмечается, что закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании 3 апреля в трех чтениях приняли законопроект, внесенный губернатором. За принятие проголосовали 42 депутата из 46, против - четыре депутата.
Согласно законопроекту, глава города будет избираться не жителями Екатеринбурга, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит городскую администрацию.
В настоящее время мэром Екатеринбурге и одновременно главой городской думы является Евгений Ройзман, победивший на выборах в сентябре 2013 года.
Сити-менеджером является Александр Якоб, утвержденный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 года.
Вечером 2 апреля прошел митинг против отмены выборов мэра. По разным данным, на эту акцию протеста вышли порядка 1,7 тыс. человек.
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