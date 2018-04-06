Закон, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга, подписан губернатором

06.04.18 09:00

© РИА Новости. Михаил Маркив

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об избрании органов местного самоуправления, предусматривающий отмену прямых выборов мэра в Екатеринбурге.

Соответствующий документ опубликован в пятницу в "Областной газете".

Отмечается, что закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании 3 апреля в трех чтениях приняли законопроект, внесенный губернатором. За принятие проголосовали 42 депутата из 46, против - четыре депутата.

Согласно законопроекту, глава города будет избираться не жителями Екатеринбурга, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит городскую администрацию.

В настоящее время мэром Екатеринбурге и одновременно главой городской думы является Евгений Ройзман, победивший на выборах в сентябре 2013 года.

Сити-менеджером является Александр Якоб, утвержденный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 года.

Вечером 2 апреля прошел митинг против отмены выборов мэра. По разным данным, на эту акцию протеста вышли порядка 1,7 тыс. человек.