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06.04.18 09:06

РФ готова потратить более 1 млрд евро на возведение в Екатеринбурге объектов ЭКСПО-2025

© РИА Новости. Владимир Трефилов
6 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия в случае победы заявки Екатеринбурга на организацию Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 готова направить порядка полутора миллиардов евро на строительство необходимых объектов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Приблизительная стоимость возведения объектов - мы планируем, она будет где-то 1,5 млрд евро. Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов", - сказал В.Путин в четверг на встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

"Планируем, что частично мы сможем погасить эти расходы за счет деятельности самих выставочных площадей, а частично эти средства будут получены за счет привлечения частных компаний, заинтересованных в участии в этой работе", - отметил он.

Он добавил, что, в случае успеха российской заявки, под выставочные территории будет дополнительно выделено до 500 гектаров земли в Екатеринбурге. Кроме того, по его словам, в Екатеринбурге планируется развернуть программу по улучшению городской среды.

"Если все это произойдет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 млн человек", - сказал российский лидер.

Он отметил, что у России "большой, хороший опыт проведения международных мероприятий такого масштаба".

"Мы сейчас завершили практически подготовку к Чемпионату мира по футболу. В начале этой работы мы приняли федеральный закон, который структурировал всю работу в плане подготовки Чемпионата мира. Мы готовы в случае положительного решения по Екатеринбургу принять такой же федеральный закон, который разработаем вместе с организаторами для того, чтобы вся эта работа была структурирована и приняла бы системный характер", - сообщил В.Путин.

Президент также отметил, что РФ предлагает программу участия в выставке представителям развивающихся экономик, и готова взять на себя значительную часть расходов, связанную с этим участием.

Со своей стороны глава инспекционной комиссии, председатель исполкома Международного бюро выставок Джай-Чул Чой начал выступление с выражения соболезнований в связи с пожаром в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека.

Он отметил, что поездка в Екатеринбург инспекционной комиссии была успешной, общее впечатление осталось крайне положительное.

"Мы видим, что программа проведения пользуется государственной поддержкой, вплоть до самого высокого уровня, экономически осуществима и подкреплена значительной базой по всем аспектам", - сказал он.

Глава комиссии отметил, что встречался в России и с политиками, и с представителями НПО, сообщив, что комиссия наблюдает поддержку ЭКСПО всеми слоями общества.

"Мы имели возможность убедиться, что Россия имеет всю необходимую инфраструктуру и средства для организации такого крупного мероприятия. В пользу России говорит и опыт ее предыдущего участия в прошлых выставках", - сказал он.

Джай-Чул Чой отметил, что на данном этапе у России есть и потенциал, и возможности для успешного проведения ЭКСПО.

Он сообщил, что предварительные итоги комиссии будут представлены на общем собрании в начале мая, затем доклад будет утверждаться руководством исполкома и представляться на генассамблее стран-участниц бюро, а в ноябре на генассамблее будет решаться судьба того места, где проведут ЭКСПО.

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