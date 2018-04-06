Аэропорт Нальчик не будет принимать рейсы 8 апреля из-за ремонта ВВП

06.04.18 09:15

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Нальчик станет причиной отмены рейсов на один день, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Отменен воскресный рейс Москва-Нальчик. Аэропорт не располагает информацией о решении авиакомпании "ЮТэйр" - будет ли этот рейс отменен или перенесен в аэропорт Минеральных Вод", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что остальные рейсы, за исключением перенесенных авиакомпанией "Победа", будут совершаться по расписанию.

Как сообщалось накануне, авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приостановила полеты в аэропорт Нальчика, так как считает небезопасным состояние аэродрома. Полеты в Нальчик не будут возобновлены до полного устранения нарушений, заявила авиакомпания.

"Ремонт взлетно-посадочной полосы начнется вечером 7 апреля, после отправки рейсов, будет продолжаться в ночное время и в воскресенье (8 апреля - ИФ) и завершится утром 9 апреля", - сказал сотрудник пресс-службы аэропорта в четверг.

Как сообщается на сайте "Международного аэропорта Нальчик", плановый текущий ремонт ВПП проводится с 7 по 9 апреля по согласованию с Росавиацией.

На сайте подчеркивается также, что заявление авиакомпании "Победа" руководство аэропорта считает необоснованным и бездоказательным.

"Авиакомпания "Победа" в нарушение установленных правил не направила в аэропорт "Нальчик" официального уведомления о своих действиях. При этом на сайте авиакомпании в качестве причин приостановки выполнения полетов указывается несоответствие состояния ВПП требованиям. Однако никаких обращений от пилотов по установленным правилами каналам связи и информации в аэропорт Нальчик также не поступало. Никакого инструментального обследования ВПП не проводилось", - говорится на сайте аэропорта.

Кроме того, отмечается, что в соответствии с актом плановой проверки аэропорта "Нальчик", проведенной Росавиацией 26 марта 2018 года, аэродромное обеспечение соответствует установленным требованиям.

Авиакомпания "Победа" выполняет полеты в Нальчик из Москвы и Санкт-Петербурга с 2016 года.