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Суд отказал Северо-Кавказской ППК во взыскании 10,7 млн руб. выпадающих доходов с правительства и Минфина КБР

© РИА Новости. Максим Богодвид
6 апреля. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Кабардино-Балкарской республики отказал АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" (СКППК) в удовлетворении иска о взыскании с правительства и министерства финансов Кабардино-Балкарской республики 10,653 млн рублей, говорится в материалах суда.

СКППК в своем исковом заявлении указывала, что сумма убытков начислена как разница между суммой полученных доходов и расходов от перевозки пассажиров на территории КБР в 2014 году. По мнению суда, такой расчет не соответствует условиям договора между компанией и правительством республики, которое обязалось компенсировать убытки, возникшие исключительно в результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня, а не всех убытков истца.

Кроме того, правительство республики выплатило СКППК 22,129 млн рублей в счет компенсации потерь в доходах, возникающих в результате установления тарифов, на основании расчетов убытков от перевозки пассажиров в пригородных поездах по Кабардино-Балкарской Республике за 2014 год. По мнению суда, данное обстоятельство свидетельствует о полном выполнении обязательств со стороны Кабардино-Балкарской республики.

"Компания не доказала превышение понесенных расходов по сравнению с бюджетным возмещением на сумму предъявленных убытков (выпадающих доходов)", - говорится в определении суда.

Как сообщалось ранее, СКППК обратилась в Арбитражный суд КБР с иском к правительству и Минфину КБР в конце декабря 2017 года. Сумму иска составляют потери в доходах, возникшие в результате государственного регулирования тарифов при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении на территории Ростовской области в период с 1 января по 31 декабря 2014 года.

Это уже не первое разбирательство между СКППК и регионами юга России, связанное с компенсацией потерь доходов, возникших в результате государственного регулирования тарифов при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении.

В частности, в производстве Арбитражного суда Ростовской области находится иск СКППК к министерству транспорта и министерству финансов Ростовской области о взыскании 144,458 млн рублей, а в Арбитражном суде Ставропольского края - иск СКППК к правительству и министерству финансов края на 127,725 млн рублей.

"Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" зарегистрирована в 2007 году (первоначальное название - ОАО "Дон-Пригород"). СКППК предоставляет транспортные услуги в сфере пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом на территории 7 субъектов РФ: Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, республик Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан.

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