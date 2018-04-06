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06.04.18 09:21

Глава Крыма Аксенов призвал к жесткому ответу на арест Украиной российского сейнера

© РИА Новости. Александр Полегенько
6 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия должна жестко ответить Украине, которая арестовала крымский сейнер "Норд и обещает задерживать в Азовском море все выходящие из портов Крыма суда, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Сейчас представители украинской власти угрожают задерживать все суда, направляющиеся в порты Крыма или выходящие из них без согласования с Киевом. Если будут попытки перейти от слов к делу, нам есть, чем ответить. Уверен, что этот ответ навсегда отобьет у украинских пиратов желание заниматься своим преступным промыслом", - написал С.Аксенов на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

"Наша страна, со своей стороны, придерживается норм международного права, двусторонних договоренностей по сотрудничеству в сфере рыболовства в Азовском море и призывает украинскую сторону поступать также", - добавил он.

С.Аксенов снова заявил, что задержание крымского судна "Норд" с 10 моряками на борту возмутительно. "Захват российского судна еще раз подтверждает террористическую сущность киевского режима. Они вымещают свою злость на мирных и безоружных людях. Так поступают только слабые, подлые существа. Это психология трусов и предателей", - написал глава Крыма.

"По моему личному мнению, ответ на агрессивные действия Киева в отношении наших моряков должен быть жестким. Нынешний украинский режим понимает только язык силы. Наше миролюбие они воспринимают как слабость", - считает С.Аксенов.

Он сообщил также, что вчера разговаривал с женой капитана сейнера. "Продовольствие у экипажа есть, лекарственные препараты тоже есть - мы их подвозим. Правительство Крыма перечислило материальную помощь в размере 100 тысяч семьям членов экипажа сейнера "Норд". Наши адвокаты работают на месте", - написал глава Крыма.

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