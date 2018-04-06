Возвращение к "аське": россиянам рекомендовали при блокировке Telegram переходить на ICQ
  
Готовы к диалогу: Москва настаивает на участии в расследовании "дела Скрипалей"
   
С двух голов на одну: Екатеринбургом будет управлять "сильный", но назначаемый мэр
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
06.04.18 09:23

За инкриминируемое капитану судна "Норд" преступление не предусмотрено взятие под стражу, считает адвокат

© РИА Новости. Сергей Венявский
6 апреля. Interfax-Russia.ru - Защита надеется на благоразумие украинского суда при избрании в пятницу меры пресечения российскому капитану сейнера "Норд" Владимиру Горбенко.

"Закон на нашей стороне, мы надеемся на сознательность и адекватность судебной системы", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу адвокат Александр Руденко.

По его словам, у защиты есть все законные предпосылки, что В.Горбенко не будет заключён под арест, что к нему будет применена другая мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.

"Преступление, которое инкриминируется российскому капитану, является преступлением средней тяжести (санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы). За эту категорию преступления не предусмотрено взятие под стражу, это исключительная мера пресечения", - пояснил А.Руденко.

Он подчеркнул, что "у следствия нет каких-либо фактов, которые свидетельствуют о том, что капитан скрывался или предпринимает попытки скрыться".

25 марта погранслужба Украины задержала в Азовском море сейнер "Норд" под флагом РФ (порт приписки Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки сейчас находятся в порту Бердянска (Запорожская область), им запрещено покидать судно.

Капитану судна В.Горбенко вменяют статью 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающую ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется часть 2 статьи 204 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.04.18 14:09
Московский планетарий и Яндекс создали космическую навигацию по Москве
.
  06.04.18 10:42
Владимир Машков возглавил "Табакерку"
.
  06.04.18 09:55
На станции "Кутузовская" московского метро закроют северный вестибюль и платформу по первому пути
.
  06.04.18 09:52
Новый павильон "Космос" на ВДНХ откроется в День космонавтики
.
  06.04.18 09:44
В параде Победы будут участвовать 12,5 тыс. человек
.
  05.04.18 15:55
Тверской суд Москвы арестовал денежные средства братьев Магомедовых
.
  05.04.18 10:56
Мосбиржу уличили в использовании инсайдерской информации
.
  05.04.18 09:40
Информационный центр НАТО в Москве продолжит работу
.
  05.04.18 09:37
Фронтальные проверки московских ТЦ завершатся в течение 10 дней - Собянин
.
  05.04.18 09:34
Поврежденные в результате уборки снега крыши в Москве будут отремонтированы в ближайшие недели - Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket