За инкриминируемое капитану судна "Норд" преступление не предусмотрено взятие под стражу, считает адвокат

06.04.18 09:23

© РИА Новости. Сергей Венявский

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Защита надеется на благоразумие украинского суда при избрании в пятницу меры пресечения российскому капитану сейнера "Норд" Владимиру Горбенко.

"Закон на нашей стороне, мы надеемся на сознательность и адекватность судебной системы", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу адвокат Александр Руденко.

По его словам, у защиты есть все законные предпосылки, что В.Горбенко не будет заключён под арест, что к нему будет применена другая мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.

"Преступление, которое инкриминируется российскому капитану, является преступлением средней тяжести (санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы). За эту категорию преступления не предусмотрено взятие под стражу, это исключительная мера пресечения", - пояснил А.Руденко.

Он подчеркнул, что "у следствия нет каких-либо фактов, которые свидетельствуют о том, что капитан скрывался или предпринимает попытки скрыться".

25 марта погранслужба Украины задержала в Азовском море сейнер "Норд" под флагом РФ (порт приписки Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки сейчас находятся в порту Бердянска (Запорожская область), им запрещено покидать судно.

Капитану судна В.Горбенко вменяют статью 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающую ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется часть 2 статьи 204 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.