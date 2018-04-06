Якутский Ысыах и праздник строганины включены во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов

06.04.18 09:27

© РИА Новости. Болот Бочкарев

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Национальный праздник Ысыах и праздник строганины вошли во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов, расположенных на территории России, стран Восточной Европы и стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Инаугурационная церемония прошла в рамках заседания Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма 4-6 апреля в Стамбуле.

По итогам голосования проекты "Культурная традиция народа саха, уникальное духовное богатство якутского народа, символ якутской культуры - национальный праздник Ысыах" и "Исторические традиции народа саха, искусство якутской кухни, связанное с приготовлением и употреблением якутской строганины - нарезанной стружкой замороженной рыбы или мяса" вошли во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов.

"За это единогласно проголосовали все эксперты Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма Совета Евразии по культуре, науке и образованию. Считаю, что это заслуженно - на сегодня Ысыах Туймаады является самым крупным национальным праздником на территории России, а Фестиваль строганины - одним из самых посещаемых и зрелищные мероприятий в рамках фестиваля "Зима начинается в Якутии", - написал глава Якутска Айсен Николаев на своей странице в Instagram.

Всемирный список самых привлекательных туристических объектов - World List-Tourist Attraction - включает особо ценные нематериальные, материальные и природные объекты туристской привлекательности. В 2017 году в него вошел якутский природный парк "Ленские столбы".

Ысыах - традиционный летний праздник якутов в честь возрождения природы, знаменующий собой наступление якутского Нового года и сопровождаемый обильными угощениями, хороводом, спортивными играми и конными скачками.

Фестиваль "Зима начинается с Якутии" проводится в Якутске с 2010 года. В рамках фестиваля проводится около 30 мероприятий. В октябре 2016 года фестиваль завоевал Гран-при Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" в Ярославле в номинации ""Лучшее событие в области популяризации событийного туризма"