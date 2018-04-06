Десять человек претендуют на должность мэра Калининграда

06.04.18 09:32

© РИА Новости. Григорий Сысоев

6 апреля. Interfax-Russia.ru - В конкурсе на должность главы Калининграда заявились 10 жителей города, сообщил "Интерфаксу" секретарь конкурсной комиссии и заместитель председателя городского совета Андрей Шумилин.

"Десять калининградцев подали документы в комиссию, шесть из них сегодня - в последний день приема заявлений. Кандидаты представили полноценные программы, которые будут защищать на заседании комиссии. Желающие стать мэром готовы за них бороться. Это свежее дыхание, будет интересно", - сказал А.Шумилин.

По его словам, 16 апреля состоится заседание конкурсной комиссии, которая отберет кандидатов из заявившихся, а 18 апреля депутаты путем тайного голосования выберут главу Калининграда.

Как сообщалось, первым документы в комиссию подал действующий депутат Госдумы РФ Алексей Силанов, который ранее работал в мэрии Калининграда и правительстве области.

Городской совет депутатов Калининграда 21 марта 2018 года принял досрочную отставку главы администрации города Александра Ярошука в связи с переходом на другую работу.

Ранее, в ноябре 2017 года городской совет депутатов в третий раз подряд избрал А.Ярошука главой администрации Калининграда. Впервые он стал мэром города 2 декабря 2007 года в ходе прямых выборов.