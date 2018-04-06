В Петербурге по Дворцовой площади в День Победы пройдут танки Т-34, "Искандеры" и С-400

06.04.18 09:34

© РИА Новости. Игорь Руссак

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Танки Т-34 возглавят колонну военной техники, которая совершит марш по Дворцовой площади Санкт-Петербурга на военном параде, посвящённом 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает штаб Западного военного округа (ЗВО).

"В составе механизированной колонны будет более 90 образцов военной техники", - сказано в пресс-релизе, который поступил в "Интерфакс-АВН" в четверг.

Это, в частности, ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные системы "С-400", танки Т-72Б-3.

От авиации будет задействовано 45 единиц техники. В том числе стратегический бомбардировщик Ту-95, боевые самолёты и вертолёты различных модификаций, информирует штаб ЗВО.

Всего в Параде Победы в Санкт-Петербурге примут участие около 4,5 тысяч военнослужащих ЗВО, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии России, говорится в сообщении.

Тренировки парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая в 19.00. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10.00, говорится в пресс-релизе.