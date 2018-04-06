|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.04.18 09:34
В Петербурге по Дворцовой площади в День Победы пройдут танки Т-34, "Искандеры" и С-400
"В составе механизированной колонны будет более 90 образцов военной техники", - сказано в пресс-релизе, который поступил в "Интерфакс-АВН" в четверг.
Это, в частности, ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные системы "С-400", танки Т-72Б-3.
От авиации будет задействовано 45 единиц техники. В том числе стратегический бомбардировщик Ту-95, боевые самолёты и вертолёты различных модификаций, информирует штаб ЗВО.
Всего в Параде Победы в Санкт-Петербурге примут участие около 4,5 тысяч военнослужащих ЗВО, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии России, говорится в сообщении.
Тренировки парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая в 19.00. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10.00, говорится в пресс-релизе.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket