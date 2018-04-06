Более десятка мостов подтоплено в Орловской области

06.04.18 09:38

© РИА Новости. Сергей Беляков

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Подъем уровня воды в большинстве рек Орловской области спровоцировал подтопление 11 мостов в четырех муниципальных районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в четверг.

По оперативным данным, под водой оказались низководные пять мостов через реки Ока и Цон в Орловском, один - через реку Неручь в Залегощенском районе, два - в Новосильском через реки Зуша и Раковка, один мост через реку Сосна в Ливенском районе и один - через Оку в Мценском районе.

Уровень воды над уровнем полотна мостов в разных местах колеблется от 20 см до 2 метров.

В каждом случае имеется объездной маршрут.

Для контроля за прохождением половодья организована работа оперативных групп. При проведении мониторинга паводковой обстановки используются беспилотные летательные аппараты.