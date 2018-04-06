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06.04.18 09:38
Более десятка мостов подтоплено в Орловской области
По оперативным данным, под водой оказались низководные пять мостов через реки Ока и Цон в Орловском, один - через реку Неручь в Залегощенском районе, два - в Новосильском через реки Зуша и Раковка, один мост через реку Сосна в Ливенском районе и один - через Оку в Мценском районе.
Уровень воды над уровнем полотна мостов в разных местах колеблется от 20 см до 2 метров.
В каждом случае имеется объездной маршрут.
Для контроля за прохождением половодья организована работа оперативных групп. При проведении мониторинга паводковой обстановки используются беспилотные летательные аппараты.
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