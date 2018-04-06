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06.04.18 09:41

Тульская область запускает обновленный сервис для записи к врачу

© РИА Новости. Евгений Самарин
6 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области в 2018 году усовершенствуют систему электронной записи на прием к врачам-специалистам с открытием ряда новых сервисов, сообщил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков журналистам в четверг.

"В апреле 2018 года будет запущена новая версия сайта "Доктор71" для записи на прием к врачу в учреждения здравоохранения Тульской области. Сервис станет более понятным и удобным в использовании. Стала более удобной и мобильная версия сайта: теперь все действия, которые пациент совершает на сайте, можно совершить и со смартфона", - сказал Я.Раков.

Также к лету 2018 года в учреждениях здравоохранения планируется обновить программу для инфоматов. Интерфейс станет более понятным, появятся новые возможности - запись по направлению, запись на диспансеризацию и по диспансерному учету.

По словам министра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг уже в этом году появятся новые возможности использования сервисов личного кабинета пациента "Мое здоровье".

Здесь также можно будет записаться на профилактический медосмотр (диспансеризацию) в электронном виде. Кроме того, будет доступен сервис "Предоставление доступа к электронным медицинским документам".

Также в течение года планируется перевести в электронный вид 10 государственных услуг в социальной сфере, природопользовании, гостехнадзоре.

В их числе - предоставление социальных пособий малоимущим гражданам; прием заявлений, документов, постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций; прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Помимо этого, в течение года будет проведена оптимизация уже существующих услуг на региональном портале госуслуг. Это позволит сократить пакет документов, необходимых для получения услуг, а также сокращение сроков.

Также планируется обеспечить пользователям портала возможность оплаты штрафов за неправильную парковку в Туле. Автолюбители смогут проверить наличие штрафов и оплатить их удобным способом.

По словам министра, модернизация коснется и информационной системы МФЦ. В четвертом квартале 2018 года у туляков появится возможность подать заявление на портале государственных услуг, а оформленный документ забрать в любом ближайшем МФЦ.

"В части повышения доступности услуг для бизнеса в 2017 году были открыты 4 специализированных центра на базе банков в Туле и 4 окна для выделенного обслуживания заявителей на базе отделений МФЦ в Донском, Щекине и Суворове. Во втором полугодии 2018 года планируется открыть дополнительный офис для обслуживания юридических лиц в Туле", - подчеркнул Я.Раков.

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