В параде Победы будут участвовать 12,5 тыс. человек

06.04.18 09:44

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

6 апреля. Interfax-Russia.ru - 73 самолёта и вертолёта - по числу "победных" лет - насчитывает парадный строй боевой авиации, которая будет задействована в ходе торжеств 9 мая в Москве, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

"Что касается парадного строя авиации, то он включает 73 летательных аппарата", - сказал О.Салюков в интервью, опубликованном в пятницу на сайте газеты Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

По его словам, в День Победы над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту160, Ту95МС, дальние бомбардировщики Ту22М3, самолёты-заправщики Ил78, военно-транспортные Ан124 и Ил76МД, истребители Су35С, Су30СМ, МиГ29, МиГ31, фронтовые бомбардировщики Су34 и Су24М, штурмовики Су25, вертолёты Ми26, Ми8, Ми28Н, Ка52, Ми24П. Для выполнения полётов авиации на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях, сообщил О.Салюков, который 9 мая будет командовать военным парадом на Красной площади.

"В этом году количество участников пешей составляющей парадного расчёта увеличено до 12,5 тысячи человек", - сказал военачальник.

На Красной площади в состав 33 парадных расчётов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ Минобороны, а также представители других силовых ведомств. "Кроме того, второй год подряд в военном параде на Красной площади примет участие парадный расчёт Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия"", - сказал О.Салюков.

Он отметил, что в состав пешего парадного расчёта в этом году впервые включены Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ имени маршала Советского Союза А.М.Василевского (Смоленск) и филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастополь). "Войска Национальной гвардии РФ (Росгвардии) впервые представят Саратовский военный институт и Московское президентское кадетское училище имени Михаила Александровича Шолохова", - сообщил генерал.

Также по главной площади страны пройдёт парадный батальон военнослужащих женского пола (более 400) от Военного университета Минобороны РФ (Москва), Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Будённого (СанктПетербург), Военной академии материальнотехнического обеспечения имени генерала армии Хрулёва (Вольск) и Военнокосмической академии имени Можайского (СанктПетербург).

Главком сообщил, что на Красной площади будет задействовано свыше 120 единиц современного вооружения и военной техники. В том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортёры БТРМДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП3, самоходные гаубицы "МстаС", зенитные ракетные комплексы "БукМ2", зенитные ракетнопушечные комплексы "ПанцирьС1", оперативнотактические ракетные комплексы "ИскандерМ", ракетные комплексы "Ярс".

"Конечно, - отметил О.Салюков, - наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 Мая за парадом на Красной площади, вызовут перспективные образцы новой техники: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "КоалицияСВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "ТорМ2ДТ".