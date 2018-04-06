Новый павильон "Космос" на ВДНХ откроется в День космонавтики

06.04.18 09:52

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Новый павильон "Космос" на территории ВДНХ откроется 12 апреля, в День космонавтики, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг в ходе торжественной церемонии награждения сотрудников ракетно-космической отрасли.

"Я надеюсь, что 12 апреля мы откроем новый павильон "Космос" вместе с российской космической корпорацией при полной поддержке президента страны. Это будет самый лучший в мире космический павильон", - сказал С.Собянин.

В свою очередь генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров выразил признательность мэрии Москвы за внимание к отрасли.

"Символом внимания правительства Москвы к нашим проблемам является ВДНХ и павильон "Космос". Видна была забота о том, чтобы все экспонаты были в хорошем состоянии. Вся наша история была отражена в этом павильоне, и я думаю, что та работа, которая была проделана мэрией Москвы, найдет оценку не только среди нас, но всей страны, обязательно нужно посетить этот павильон", - сказал И.Комаров.