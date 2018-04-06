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06.04.18 14:30

В лаборатории в Шиханах никогда не хранилось химоружие и газ "Новичок"

© РИА Новости. Александр Кряжев
6 апреля. Interfax-Russia.ru - В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ "Новичок", заявил "Интерфаксу" бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся", - сказал М.Бабич.

"В Саратовской области был объект, но не в Шиханах", - добавил экс-глава госкомиссии по химразоружению.

Ранее газета The Times сообщила, что разведслужба Великобритании пришла к выводу о том, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.

Между тем ранее ученые-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, рассказали в СМИ, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса "Новичок".

Как указано на сайте "ГосНИИОХТ", сейчас его филиал в Шиханах занимается деятельностью "в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и выполнением федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации".

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев также заявил, что лаборатория в Шиханах занимается изучением и испытанием средств радиационной и химической разведки и не имеет никакого отношения к производству газа типа "Новичок".

"В Шиханах Саратовской области действует лаборатория, которая совершенно никакого отношения к производству газа типа "Новичок" не имеет. Там ведутся совершенно иные работы, исследовательские. Это научно-исследовательское учреждение, занимающееся изучением и испытанием средств радиационной и химической разведки", - цитирует в пятницу слова В.Бондарева его пресс-служба.

"Утверждение о том, что "Новичок" был создан там, выявляет невежество и некомпетентность заявителей", - отметил сенатор.

Он назвал информацию о том, что лаборатория в Шиханах якобы занималась разработкой "Новичка", "очередным сугубо политическим, ничем не подкреплённым заявлением". "Снова приводятся обвинения без аргументов, фактов и доказательств. Версии, предлагаемые британской стороной, меняются с невероятной скоростью. Такое впечатление, что они уже даже не пытаются создать видимость поиска правды, просто выдвигают всё новые голословные претензии в адрес России в надежде настроить против нас мировую общественность и расшатать международную обстановку", - сказал В.Бондарев.

По его словам, британцы выдвигают предположения "одно одиознее и нелепее другого". "То мы гречку, которую ели Скрипали, отравили, то их морскую свинку, то подсыпали яд в чемодан Юлии, то в букет цветов, то опрыскали им дверную ручку в доме, то вентиляционную систему в машине. Постоянно называют то одно, то другое место на территории России, в котором якобы было произведено отравляющее вещество", - сказал В.Бондарев.

"Качает" из стороны в сторону. "Хоть бы уж определились и предлагали одну, определённую версию. А так - это даже несерьёзно", - отметил сенатор.

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