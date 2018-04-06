Керамику IV века до нашей эры нашли на месте будущего ж/д подхода к Крымскому мосту

06.04.18 10:32

6 апреля. Interfax-Russia.ru- Фрагменты античной керамики обнаружены в древних погребениях на месте, где будет построена железная дорога-подход к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма, сообщил информационный центр проекта в пятницу.

"Российские археологи проводят исследования на территории, по которой пройдет железная дорога. Изучаются курганы (могильные холмы), а также остатки древних укреплений и поселений разных культур: от эпохи бронзы до XIX века. Только после того, как ученые завершают работу на очередном участке, он передается строителям", - говорится в пресс-релизе.

На стенках найденной гидрии - сосуда для воды - изображена сцена битвы амазонок с греками, а рыбное блюдо украшено рисунками морских обитателей.

Предполагается, что эта посуда принадлежала представителям боспорской знати, она выставлялась на пирах, а позже стала частью погребального обряда.

"Мы получили образцы керамики достаточно высокого художественного уровня. Это работа настоящих мастеров, которые смогли изобразить на сосудах непростой формы орнаменты и фигурные изображения героев античной мифологии. Находки позволят нам глубже изучить древнегреческое искусство, быт, традиции, торговые связи населения восточного побережья Крыма", - говорит руководитель экспедиции, доцент кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Сергей Ильяшенко. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Артефакты с росписью древних мастеров восстановлены из десятков осколков. Реставраторам понадобилось три месяца, чтобы собрать воедино и склеить фрагменты, найденные археологами.

Керамика пролежала под землей более двух тысяч лет, ее поверхность сначала освобождалась от слоев природных загрязнений, а черепки укреплялись специальными составами. "Большая удача, что гидрия поступила в реставрацию практически без утрат. То есть были найдены почти все фрагменты тулова, ножки, горла и ручек, которые соединились воедино. Удивительным показалось, когда при очистке внешней поверхности мы увидели сохранившиеся фрагменты накладной белой краски на фигурах росписи. Это притом, что почвенные наслоения столетиями разъедали поверхность вазы", - отметила художник-реставратор высшей категории ГМИИ им. А.С. Пушкина Елена Минина, слова которой приводит "Крымский мост".

Артефакты передаются на хранение в фонды музея Керчи. "Расписная керамика IV века до нашей эры относится к одному из погребальных сооружений курганной группы Юз-Оба. Она известна во всем мире. Находки, сделанные в курганах Юз-Обы, украшают залы крупнейших музеев мира: Британского музея, Лувра, Эрмитажа, ГМИИ им. А.С. Пушкина. Благодаря проекту Крымского моста и подходов к нему такие артефакты теперь есть и в музее Керчи. Уже скоро они будут представлены в наших выставочных залах", - говорит Наталья Быковская, заместитель гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Крымский мост станет самым длинным в России (19 км) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых машин и автобусов по мосту откроется в мае нынешнего года, грузовиков - в декабре; поездов - 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

Фото инфоцентра "Крымский мост"