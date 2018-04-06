Линия скоростного трамвая "Кировский завод-Петергоф" может появиться в Петербурге в 2025 году

06.04.18 10:36

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Петербурга объявило открытый конкурс на заключение концессионного соглашения для реализации проекта скоростного трамвая от станции "Кировский завод" до Петергофа, сообщает пресс-служба администрации города.

"Город приступает к основному этапу работы над масштабным инфраструктурным проектом. Скоростная трамвайная линия свяжет со станцией метро крупные жилые микрорайоны и существенно улучшит транспортную ситуацию на юге города. Объем инвестиций составит 14,4 миллиардов рублей. Средства будут вложены партнерами города на основе государственно-частного партнерства", - приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

Проект планируется реализовать в два этапа. В течение четырех лет с момента заключения соглашения между городом и инвесторами будет построен и запущен в эксплуатацию участок трамвайной сети протяженностью 6 км от ЖК "Балтийская жемчужина" до станции метро "Кировский завод". Затем в течение трех лет участок протяженностью 14,2 км соединит "Балтийскую жемчужину" с Петергофом.

Концессионное соглашение будет действовать 30 лет. В течение этого времени партнер города будет эксплуатировать трамвайную сеть, при этом право собственности на новый инфраструктурный объект Санкт-Петербург сохранит за собой.

В настоящее время в Санкт-Петербурге продолжается работа еще по двум перспективным веткам скоростного трамвая - от станции метро "Южная" до Колпино, а также от станции метро "Купчино" до поселка Шушары и жилого района Славянка.