Семь населенных пунктов могут попасть в зону подтопления из-за разлива Иртыша в Тюменской области

06.04.18 10:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 апреля. Interfax-Russia.ru - В Уватском районе, самом северном в Тюменской области, в зоне вероятного подтопления в период половодья находится несколько населенных пунктов.

В частности, в зону подтопления из-за разлива Иртыша могут попасть села Уват, Алымка, Туртас, Тугалово, Осинник, Першино и Ук, сообщает в пятницу пресс-служба адинистрации района.

"Это 642 дома, в которых проживает более 2 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

Для защиты от наводнения в Алымке отремонтирована дамба, поставлены заградительные боны, такие же боны установлены в Осиннике.

Кроме того, создан запас грунта: в Увате это 600 кубических метров, в Алымке - 150, в Туртасе - 250, в Осиннике - 200.

Для мониторинга уровня воды в Иртыше в районе работают два гидропоста.

По данным районной единой дежурно-диспетчерской службы, вода в Иртыше начала подниматься с 3 апреля. Так, в районе села Демьянское накануне уровень в реке поднялся на 8 см.