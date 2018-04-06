|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.04.18 10:40
Семь населенных пунктов могут попасть в зону подтопления из-за разлива Иртыша в Тюменской области
В частности, в зону подтопления из-за разлива Иртыша могут попасть села Уват, Алымка, Туртас, Тугалово, Осинник, Першино и Ук, сообщает в пятницу пресс-служба адинистрации района.
"Это 642 дома, в которых проживает более 2 тыс. человек", - отмечается в сообщении.
Для защиты от наводнения в Алымке отремонтирована дамба, поставлены заградительные боны, такие же боны установлены в Осиннике.
Кроме того, создан запас грунта: в Увате это 600 кубических метров, в Алымке - 150, в Туртасе - 250, в Осиннике - 200.
Для мониторинга уровня воды в Иртыше в районе работают два гидропоста.
По данным районной единой дежурно-диспетчерской службы, вода в Иртыше начала подниматься с 3 апреля. Так, в районе села Демьянское накануне уровень в реке поднялся на 8 см.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket