06.04.18 13:58

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram, говорится в сообщении регулятора.

"На основании ст. 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - указано в сообщении Роскомнадзора.

В нем отмечается, что "исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона".

Роскомнадзор требует у Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Требование регулятора должно было быть выполнено в течение 15 дней - до 4 апреля. Однако руководитель международной правозащитной группы "Агора", которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требования ФСБ неисполнимы.

В тот же день в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство не получило официального ответа от Telegram на уведомление о необходимости предоставить правоохранительным органам ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Юристы Telegram назвали незаконным и необоснованным иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру.

"Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно", - сообщил Павел Чиков.

В свою очередь глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что действия в отношении мессенджера Telegram будут основаны на решении суда.

"Такого рода вопросы могут решаться через суд, и, соответственно, решение суда будет основой для дальнейших действий", - сказал министр.

На вопрос, какие последствия ждут пользователей, Н.Никифоров ответил, что они "будут использовать какие-то другие мессенджеры". При этом министр добавил, что сам он пользуется Telegram.