Пожар на складе деревообрабатываюшего комбината в Нижнем Новгороде потушен, пострадавших нет

06.04.18 11:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Пожарные ликвидировали крупное возгорание на складе деревообрабатывающего комбината в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

"В 09:26 мск - ликвидация открытого горения, в 10:26 мск - ликвидация последствий пожара. В результате сгорела кровля здания. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 126 человек и 38 единиц техники.

Информация о возгорании в здании склада для хранения деревоматериалов на улице Вторчермета поступила в 07:10 мск. В 08:47 мск пожар был локализован на площади 300 кв. метров.

Спасатели работали по третьему номеру сложности.