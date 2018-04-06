Аэропорт "Симферополь" в I квартале увеличил пассажиропоток на 7%

06.04.18 11:20

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Пассажиропоток аэропорта "Симферополь" в январе-марте текущего года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до почти 603,4 тыс. человек, сообщила пресс-служба авиаузла.

"Количество взлетно-посадочных операций за отчетный период 2018 года составило 2 тыс. 379, на 5% больше аналогичного показателя 2017 года", - говорится в пресс-релизе.

В I квартале текущего года тройку лидеров по объему перевозок из/в Симферополь составили авиакомпании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), "Глобус" и "Аэрофлот" (MOEX: AFLT): суммарно они перевезли более 354,1 тыс. человек.

В период осенне-зимней навигации (ноябрь 2017 - март 2018) аэропорт "Симферополь" достиг очередного рекордного показателя для зимнего периода, впервые в современной истории обслужив 1,026 млн пассажиров, отмечается в пресс-релизе.

С 25 марта аэропорт перешел на весенне-летнее расписание полетов.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в настоящее время обслуживает только внутрироссийские рейсы. Официальные международные полеты не осуществляются туда с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.

С ноября 2016 года возле симферопольского села Укромное строится новый терминал аэропорта, в 6 км от действующего аэровокзала. Начало работы комплекса площадью 78 тыс. кв. м планируется весной 2018 года. Проект обойдется в 32 млрд рублей.