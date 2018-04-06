МЧС предупреждает о разрушении льда на Байкале

06.04.18 11:24

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Главное управление МЧС по Иркутской области в пятницу распространило предупреждение об опасности проведения массовых мероприятий на льду озера Байкал в связи с его интенсивным таянием.

"Из-за изменений структуры байкальского льда - он стал темного цвета, пропитан водой, имеет кашеобразную и игольчатую структуру - не рекомендовано проведение массовых мероприятий. В адрес организаторов, оставляющих заявки, направляются соответствующие предупреждения", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ведомства, речь идет о проведении частных мероприятий - корпоративных рыбалок со льда и туристических ледовых переходов.

"Организаторы - туристические фирмы и частные компании - обращаются в ГУ МЧС за согласованием, все получают предупреждения о сложной ледовой обстановке с рекомендацией отказаться от проведения мероприятия или перенести его в безопасное место", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также сообщил, что в выходные дни будет усилена группировка МЧС на акватории Байкала в популярном у туристов и рыбаков проливе Малое море - туда направлены мобильные группы других подразделений.

По информации МЧС, прочность льда на Байкале можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в два раза меньше, серый, темно-серый, матово-белый или с желтоватым оттенком - лед ненадежен. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.