Возвращение к "аське": россиянам рекомендовали при блокировке Telegram переходить на ICQ
  
Готовы к диалогу: Москва настаивает на участии в расследовании "дела Скрипалей"
   
С двух голов на одну: Екатеринбургом будет управлять "сильный", но назначаемый мэр
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
06.04.18 11:43

Суд оставил под стражей электрика, обслуживавшего сигнализацию в "Зимней вишне" в Кемерово

© РИА Новости. Александр Кряжев
6 апреля. Interfax-Russia.ru - Кемеровский областной суд оставил в силе решение Заводского райсуда Кемерово об аресте на два месяца Александра Никитина - сотрудника компании "Системный интегратор", который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда в пятницу.

"Суд постановил оставить избранную Заводским районным судом меру пресечения без изменения", - сказала судья Элла Ценева.

Сам А.Никитин не присутствовал на заседании суда, однако с ним была обеспечена видеосвязь.

Как сообщалось, 28 марта Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца А.Никитина, который заявлял, что, несмотря на образование повара-кондитера, "его квалификации "более чем достаточно" для работы на таком объекте, как крупный торгово-развлекательный центр". По его мнению, вся система работала исправно.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление СК.

Также на два месяца были арестованы техдиректор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; Игорь Полозиненко - руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ; охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова; гендиректор компании-собственника Юлия Богданова.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.04.18 14:09
Московский планетарий и Яндекс создали космическую навигацию по Москве
.
  06.04.18 10:42
Владимир Машков возглавил "Табакерку"
.
  06.04.18 09:55
На станции "Кутузовская" московского метро закроют северный вестибюль и платформу по первому пути
.
  06.04.18 09:52
Новый павильон "Космос" на ВДНХ откроется в День космонавтики
.
  06.04.18 09:44
В параде Победы будут участвовать 12,5 тыс. человек
.
  05.04.18 15:55
Тверской суд Москвы арестовал денежные средства братьев Магомедовых
.
  05.04.18 10:56
Мосбиржу уличили в использовании инсайдерской информации
.
  05.04.18 09:40
Информационный центр НАТО в Москве продолжит работу
.
  05.04.18 09:37
Фронтальные проверки московских ТЦ завершатся в течение 10 дней - Собянин
.
  05.04.18 09:34
Поврежденные в результате уборки снега крыши в Москве будут отремонтированы в ближайшие недели - Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket