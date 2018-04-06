Суд оставил под стражей электрика, обслуживавшего сигнализацию в "Зимней вишне" в Кемерово

06.04.18 11:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Кемеровский областной суд оставил в силе решение Заводского райсуда Кемерово об аресте на два месяца Александра Никитина - сотрудника компании "Системный интегратор", который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда в пятницу.

"Суд постановил оставить избранную Заводским районным судом меру пресечения без изменения", - сказала судья Элла Ценева.

Сам А.Никитин не присутствовал на заседании суда, однако с ним была обеспечена видеосвязь.

Как сообщалось, 28 марта Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца А.Никитина, который заявлял, что, несмотря на образование повара-кондитера, "его квалификации "более чем достаточно" для работы на таком объекте, как крупный торгово-развлекательный центр". По его мнению, вся система работала исправно.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление СК.

Также на два месяца были арестованы техдиректор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; Игорь Полозиненко - руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ; охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова; гендиректор компании-собственника Юлия Богданова.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.