Режим ЧС введен в саратовском Энгельсе из-за паводка

06.04.18 11:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации объявлен во втором по величине городе Саратовской области - Энгельсе - в связи с паводковой ситуацией, сообщается на сайте муниципалитета в пятницу.

"В результате резкого и обильного таяния снежного покрова на территории города Энгельса и Энгельсского района и образования большого количества талых вод происходит подтопление города Энгельса", - говорится в сообщении.

В связи с этим на въезде в город ограничено движение транспорта. Кроме того, сообщают власти, будет временно ограничена работа подкачивающих насосных станций, "в связи с этим возможны временные перебои в поставке холодного водоснабжения".

"Коммунальными службами ведутся работы по отведению талых вод и недопущению подтопления жилых домов", - говорится в сообщении.

В администрации Энгельса агентству "Интерфакс-Поволжье" затруднились сообщить, подтоплены ли в настоящее время в городе жилые дома.