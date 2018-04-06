Росавиация проводит проверку "Саратовских авиалиний"

06.04.18 12:10

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Росавиация проводит дополнительные проверки "Саратовских авиалиний" в связи с "полной безответственностью" гендиректора авиакомпании, заявил глава ведомства Александр Нерадько, выступая на "Конгрессе путешественников и авиапассажиров" в Общественной палате.

"Произошла катастрофа, Росавиация ввела ограничение на эксплуатацию Ан-148, и, казалось бы, эта тяжелая катастрофа должны быть уроком для всех. Через некоторое время авиакомпания подает заявку в Росавиацию на возобновление полетов на Ан-148 - и в этой заявке мы видим данные о погибших членах экипажа и самолете, который разбился. Это свидетельствует о полной безответственности тех лиц, которые подписывали эту заявку", - заявил А.Нерадько.

"Вы даже не представляете, какие объяснения дал гендиректор этому факту. Он сообщил, что сведения о членах погибшего экипажа были внесены, потому что не выписаны свидетельства о смерти, а данные о воздушном судне - в связи с тем, что Следственный комитет изъял документацию на самолет, и он не может быть списан. С этим генеральным директором встречаться не хочется больше", - добавил глава Росавиации.

Он отметил, что, с одной стороны, "Саратовские авиалинии" - "достаточно большой производственный коллектив, это авиакомпания и аэропорт". В предприятии работают около тысячи человек, "если помножить на членов их семей, то получается 3-4 тыс. человек могут лишиться работы".

"Но и пренебрегать безопасностью в данном случае мы, конечно же, не можем. Мы проводим сейчас дополнительные проверки и будем рассматривать корректирующие мероприятия, прежде всего, акционеров авиакомпании - как они воспримут ту ситуацию, беспрецедентную ситуацию безразличия и безответственности, которые царят в душе генерального директора", - заявил А.Нерадько.

Крупнейшим акционером "Саратовских авиалиний" является гражданин РФ Аркадий Евстафьев, гендиректором - Алексей Вахромеев. Ранее сообщалось, что Росавиация, изучив заявку перевозчика на снятие ограничения сертификата эксплуатанта, введенное ведомством после катастрофы с Ан-148, предложила ему добровольно прекратить авиационную деятельность.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья, тогда погиб 71 человек. После катастрофы несколько раз сообщалось об инцидентах с участием авиалайнеров компании.