Ограничением доступа к страницам ряда российских СМИ в Facebook заинтересовался Роскомнадзор

06.04.18 12:22

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор направил в Facebook письмо с требованием пояснить позицию социальной сети в связи с ограничением доступа к ряду аккаунтов российских СМИ, говорится в письме ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"Роскомнадзор направил в Facebook официальный запрос с требованием пояснить позицию компании в связи с фактом ограничения доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в одноименной соцсети, а также в принадлежащем компании "Фейсбук" сервисе "Инстаграм", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что данный факт ограничения доступа "ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России".

"В Роскомнадзоре расценивают данный шаг, как продолжение руководством компании "Фейсбук" недружественной политики в отношении российских пользователей", - поясняется в сообщении.

3 марта Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщил о блокировке своих аккаунтов в сетях Facebook и Instagram. По данным агентства, "администрация сайтов не указала причину бана, для которого не было никаких оснований".

Позднее основатель и глава соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением "Агентства интернет-исследований" (АИИ). Он пояснил, что это "был важный шаг, направленный на защиту честных выборов по всему миру".

М.Цукерберг подчеркнул, что аккаунты были удалены не из-за своего контента, а потому что контролировались АИИ. "Это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook или где-либо в мире", - написал М.Цукерберг.

Он рассказал, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям, которые контролировались АИИ". При этом основатель соцсети не уточнил, какие это именно российские СМИ.