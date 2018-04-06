Консенсус по Telegram пока не найден - Песков

06.04.18 12:30

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 апреля. Interfax-Russia.ru - В Кремле признают мессенджер Telegram очень удобным для работы, но готовы искать ему альтернативы, если консенсус с соответствующими ведомствами по его использованию в России не будет найден.

"Telegram очень удобный, мы действительно используем его, в том числе для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет достигнут консенсус. Насколько мы понимаем, он пока не найден", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля альтернатива мессенджеру Telegram, Д.Песков подчеркнул: "Закон - есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям".