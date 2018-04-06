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06.04.18 12:55

Предприятие в Кыштыме сбросило в канализационные стоки города ядовитое химическое вещество

© РИА Новости. Алексей Куденко
6 апреля. Interfax-Russia.ru - Ядовитое химическое вещество попало в окружающую среду Кыштыма Челябинской области вместе со стоками водоканала, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" прокурор города Сергей Волков в пятницу.

"Кто-то умудрился слить в трубы городского водоканала, который принимает стоки всех предприятий города, ядовитое химическое вещество. Значительную его часть уловили очистные сооружения кыштымского радиозавода. Остатки в, скажем так, разбавленном виде, попали в окружающую среду", - сказал прокурор.

По его информации, уже установлено вещество, но в прокуратуру эти данные пока не поступили.

"Администрация города доложила нам, что лаборатория в Челябинске провела анализ, результаты в прокуратуру еще не передали. Но это не хлор", - пояснил прокурор.

Он добавил, что круг предприятий, которые могли такое вещество слить в канализацию, уже установлен. Среди них есть исправительное учреждение системы ГУФСИН.

Ранее сообщалось, что в Озерске (ЗАТО Челябинской области) в пятницу проходит заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, в связи с угрозой попадания вредных веществ в единственный питьевой источник города озеро Иртяш.

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